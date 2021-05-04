Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте резко ответил на слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба, заявившего, что отношения между двумя странами будут зависеть от поведения Москвы.

Сенатор отметил, что британский министр «слово в слово копировал» госсекретаря США Энтони Блинкена. «Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным», — написал Пушков.

3 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб оценил возможность «позитивных» отношений с Россией. По его словам, «дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии для нас всегда остается открытой», однако «поведение России должно измениться». По его словам, Россия идет «против базовых норм международного права» будучи одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН. В качестве примера Рааб назвал «балансирование на грани войны и бряцание оружием у границ Украины», а также приписываемые Москве кибератаки.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными.