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В Совете Федерации прокомментировали реакцию США на сравнение с Шерханом

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

США напрасно не принимают на свой счет слова президента России Владимира Путина, который сравнил враждебные акции ряда стран против Москвы с поведением отрицательных персонажей произведений Редьярда Киплинга о Маугли — тигра Шерхана и его приспешника шакала Табаки. Об этом в четверг, 22 апреля, в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», — заявил член Совета Федерации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя слова российского лидера, заявила, что в Белом доме не принимают на свой счет высказывание Владимира Путина, отметив, что у администрации США «толстая кожа».

В ходе послания Федеральному собранию, оглашенного 21 апреля, Путин сравнил недругов страны со злодеями сказки Редьярда Киплинга «Маугли». По словам президента, недоброжелатели «цепляют Россию» и крутятся возле нее, как тигр Шерхан и его приспешник Табаки.

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