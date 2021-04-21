Путин вспомнил Киплинга и сравнил недругов России с Шерханом и «мелкими Табаки»

Президент Владимир Путин вспомнил английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга и сравнил недругов России с отрицательными персонажами произведений литератора о Маугли — тигром Шерханом и его приспешником шакалом Табаки. Об этом глава государства заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на YouTube ведет Первый канал.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми представителями международного сообщества.

Вместе с этим Путин раскрыл основной смысл и содержание внешней политики России. Он подчеркнул, что они сводятся к обеспечению мира и безопасности для граждан страны.