Путин раскрыл смысл внешней политики России

Основной смысл и содержание внешней политики России сводятся к обеспечению мира и безопасности для граждан страны. Их раскрыл президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого в среду, 21 апреля, ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

По словам главы государства, у России есть свои интересы, которые она готова защищать в рамках международного права, как это делают и другие страны.

«Если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», — пояснил Путин.

Предыдущее послание Федеральному собранию Путин озвучил в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России. Текущее выступление президента перед парламентом стало 17-м по счету.