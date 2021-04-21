Путин объявил о необходимости запуска «Северного широтного хода»

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости запуска строящейся железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) «Северный широтный ход». Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляция мероприятия доступна на видеохостинге YouTube.

По его словам, маршрут способен дать импульс для освоения богатств Арктики.

15 декабря прошлого года сообщалось, что около двух тысяч рабочих мест будет создано благодаря проектам по развитию железнодорожной инфраструктуры в рамках стратегии развития Арктики. Речь шла о создании «Северного широтного хода», который соединит Северный морской путь и Транссиб.

Строительство «Северного широтного хода» планировалось осуществить с 2018 по 2022 годы — он должен связать западную и восточную части ЯНАО, а Северную железную дорогу со Свердловской. Протяженность маршрута Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево составляет 707 километров.