Развитие транспортной инфраструктуры Арктики обеспечит две тысячи рабочих мест

Около двух тысяч рабочих мест будет создано благодаря проектам по развитию железнодорожной инфраструктуры в рамках стратегии развития Арктики. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Коми, где появится две трети новых вакансий.

Речь идет о создании Северного широтного хода, который соединит Северный морской путь и Транссиб. По словам собеседника агентства, это новый проект не только обеспечит людей работой, но и позволит улучшить транспортную мобильность северян за счет круглогодичного курсирования четырех пассажирских поездов на направлении Вологда - Салехард - Надым и далее на восток.

Дополнительно в Коми планируется построить железнодорожную магистраль Сосногорск - Индига протяженностью 612 километра, которая станет частью пути «Баренцкомур». Проект позволит наладить доступ к глубоководному порту Индига для транспортировки нефтегазовых, минеральных и лесных ресурсов на экспорт. Также планируется реконструкция участка Микунь - Вендинга и возведение участок Вендинга - Карпогоры в рамках строительства «Северного звена» (Архангельск - Сыктывкар) магистрали «Белкомур».

По расчетам агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, к 2035 году в Арктической зоне появится более 180 тысяч новых рабочих мест за счет реализации многочисленных инвестиционных проектов. При этом уже сейчас в Заполярье наблюдается дефицит рабочих, в будущем потребуется дополнительное привлечение вахтовиков.