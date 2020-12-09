В Арктике появится 180 тысяч новых рабочих мест к 2035 году

В ближайшие 15 лет в Арктике планируется создать более 180 тысяч новых рабочих мест. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Иван Ефимов.

Указанные цифры получены по итогам исследования прогнозной кадровой потребности в экономике Арктической зоны, проведенного сотрудниками Петрозаводского государственного университета и Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова. По подсчетам ученых, 140 тысяч рабочих мест появится за счет реализации 198 инвестиционных проектов с вложениями в 19 триллионов рублей. Еще 42 тысячи будут обеспечены благодаря развитию существующих 627 производств.

Преимущественно вакансии сосредоточатся в Мурманской области, в арктических муниципалитетах Красноярского края и Архангельской области. Основными создателями рабочих мест станут такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение.

Развитие Арктики требует десятки тысяч дополнительных рабочих рук. В 2024 году эта потребность составит 73,8 тысячи человек, в 2035 — 66,5 тысяч. Треть из них будут специалисты с высшим образованием. При этом уже сейчас в Заполярье наблюдается дефицит рабочих, требуется привлечение вахтовиков. В 2019 году таких работников насчитывалось 207 тысяч. Через 15 лет их число увеличится до 460 тысяч, если все запланированные арктические проекты будут реализованы.