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На привлечение учителей в Арктику потратят 12,5 миллиона рублей

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На реализацию проекта «Учитель Арктики» в Якутии в 2020 году будет выделено более 12,5 миллиона рублей. Деньги пойдут на привлечение специалистов в отдаленные северные районы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минобрнауки.

«Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между властями арктических районов, предусмотрены меры поддержки педагогов в виде выплаты проездных и подъемных расходов», — сказали в ведомстве, уточнив, что проект уже утвержден и запущен.

Для подготовки педагогических кадров в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) создано 120 целевых мест, 48 из них — в рамках «Учителя Арктики». Также будут созданы педагогические классы и учреждены стипендии при привлечения интереса школьников к профессии.

К 2024 году в Якутии в рамках проекта должны быть трудоустроены 450 школьных преподавателей, повышена квалификация еще 330 учителей. Появятся 80 стипендий муниципалитетов.

В 2020 году по другой программе, «Земский учитель», на работу в Арктику отправились 19 педагогов.

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