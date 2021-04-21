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Путин предложил создать «уравнение безопасности»

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Россия настоятельно предлагает другим странам обсудить вопросы глобальной стабильности, в том числе для создания «уравнения безопасности», заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляцию послания на YouTube вел Первый канал.

«Как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии новых ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением», — сказал глава государства. Целью таких переговоров, по его словам, может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе «уравнения безопасности», которое охватывало бы как традиционные стратегические вооружения, так и все наступательные и оборонительные системы.

Ранее в ходе послания Путин пообещал быстрый, ассиметричный и жесткий ответ на любые провокации. По его словам, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию перед теми странами, которые общаются с ней в высокомерном тоне.

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