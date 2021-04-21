Белый дом ответил на слова Путина о Шерхане и шакале Табаки

В Белом доме не принимают на свой счет высказывание президента России Владимира Путина, в котором он сравнил недругов государства с антагонистами киплингского «Маугли» — тигром Шерханом и шакалом Табаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря администрации США Джен Псаки.

На брифинге с журналистами Псаки ответила на вопрос, как в Белом доме относятся к очевидной аллюзии российского лидера.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

В ходе послания Федеральному собранию, оглашенного 21 апреля, Путин сравнил недругов страны со злодеями сказки Редьярда Киплинга «Маугли». По словам президента, недоброжелатели «цепляют Россию» и крутятся возле нее, как тигр Шерхан и его приспешник Табаки.