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В Совфеде ответили на заявление США о желании снять напряженность в отношениях

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление пресс-секретаря президента США Джен Псаки о том, что Вашингтон желает снять напряженность в отношениях с Москвой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«О, да! Мы заметили — США только и делают, что "стремятся к снижению напряженности "», — заявил член Совфеда.

Пушков отметил, что «конечно, санкции — не единственный инструмент» США. По его словам, в их арсенале также есть угроза расширения ограничительных мер, размещение систем ПРО в Польше и Румынии, а также отправка военных судов в Черное море. Он добавил, что Вашингтон сам высылает российских дипломатов и горячо поддерживают их высылку из Чехии. Помимо этого, США противостоят реализации проекта газопровода «Северный поток 2». «Так что — да: санкции — не единственный инструмент», — резюмировал сенатор.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила о желании США снять напряженность в отношениях с Россией. В то же время США и большая часть мирового сообщества считают, что критически важно привлечь Россию к ответственности за неприемлемые действия, добавила Псаки. «Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели: снизить напряженность в отношениях, говорить прямо, когда у нас возникают озабоченности, принимать меры, когда это необходимо», — подчеркнула она.

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