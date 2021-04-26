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США заявили о желании снять напряженность в отношениях с Россией

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Фото: ANTON VAGANOV / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о желании США снять напряженность в отношениях с Россией. Ее слова передает РИА Новости.

США и большая часть мирового сообщества считают, что критически важно привлечь Россию к ответственности за неприемлемые действия, заявила Псаки. «Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели: снизить напряженность в отношениях, говорить прямо, когда у нас возникают озабоченности, принимать меры, когда это необходимо», — добавила она.

При этом, по словам американского пресс-секретаря, Соединенные Штаты не рассматривают санкции как единственный инструмент для выстраивания отношений с Россией и оценки их эффективности.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что улучшение отношений между Россией и США возможно только при наличии обоюдной политической воли. По его словам, заявления властей США о готовности вести диалог с Москвой противоречат их шагам, которые вредят отношениям двух стран.

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