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В Кремле озвучили условие для улучшения отношений США и России

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Улучшение отношений между Россией и США возможно только при наличии обоюдной политической воли. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 23 апреля.

«Президент [России Владимир] Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», — сказал пресс-секретарь Кремля.

По его словам, заявления властей США о готовности вести диалог с Москвой противоречат их шагам, которые вредят отношениям двух стран.

Песков подчеркнул, что Россия не делала ничего для ухудшения отношений с США, и не является инициатором этого.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. После этого Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до 22 мая. В МИД заявили, что дальнейшие шаги в ответ на санкции Соединенных Штатов последуют в ближайшее время.

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