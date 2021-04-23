Медведев раскрыл новую тактику США

Новая тактика администрации США заключается в том, чтобы одной рукой выступать за диалог, а другой усиливать давление. Ее раскрыл заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.

«Новая же тактика американской администрации — одной рукой сигнализировать о необходимости диалога, а другой увеличивать давление», — заявил он.

Ранее Медведев указал, что отношения между Россией и США в последние годы вернулись к состоянию холодной войны. Он добавил, что Россия, как и в прошлом Советский Союз, «догоняет» США по уровню угроз.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. После этого Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до 22 мая. В МИД заявили, что дальнейшие шаги в ответ на санкции Соединенных Штатов последуют в ближайшее время.