В Британии оценили возможность «позитивных» отношений с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб оценил возможность «позитивных» отношений с Россией. Он выразил мнение на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Лондоне, передает ТАСС.

Ему задали вопрос о возможности возвращения России в состав «Большой семерки» (G7).

«С точки зрения Соединенного Королевства, дверь для позитивных отношений [с Россией] и дипломатии для нас всегда остается открытой. Думаю, что эту позицию разделяют и многие страны НАТО, однако поведение России должно измениться», — ответил Рааб.

По его словам, Россия идет «против базовых норм международного права» будучи одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН. В качестве примера Рааб назвал «балансирование на грани войны и бряцание оружием у границ Украины», а также приписываемые Москве кибератаки.

«Таким образом, возможность для улучшения отношений с Россией существует, и мы бы это приветствовали, но все здесь зависит от действий [России]», — заключил британский министр.

По итогам встречи Блинкен заявил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предложил участникам «Большой семерки» (G7) бороться против российской пропаганды с помощью определенного механизма. Таким образом, страны G7 собираются рассмотреть возможность организации коллективного механизма, позволяющего оперативно реагировать и сдерживать Россию в сферах «пропаганды и дезинформации».

22 марта Британия официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой европейской безопасности. Соответствующий документ опубликовал Минобороны страны. В документе отмечается, что Москва располагает возможностью лишить Лондон и союзников свободы действий «с помощью высокоэффективной интегрированной системы ПВО».