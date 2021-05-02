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Пушков раскритиковал «мировой порядок» США

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление американской стороны о том, что США поддерживает мировой порядок для сохранения мира, а России и Китай настроены против него. Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале.

Слова о мировом порядке произнесла накануне ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепа Эрика Баркс-Рагглс. Пушков подчеркнул, что порядок и правила, о которых говорит дипломат, — это идеологический подлог, не имеющий ничего общего с уставом ООН и международным правом.

«На деле "мировой порядок, основанный на правилах" — это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне», — написал сенатор, припомнив Вашингтону несколько конфликтов, которые породил этот «мировой порядок». Среди них он назвал войны в Афганистане и Вьетнаме, а также переворот на Украине.

Ранее Пушков ответил на заявление пресс-секретаря президента США Джен Псаки о том, что Вашингтон желает снять напряженность в отношениях с Москвой. «О, да! Мы заметили — США только и делают, что "стремятся к снижению напряженности"», — написал член Совфеда.

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