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В России оценили заявление США о зоне боевых действий в космосе

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Фото: Роскосмос

Боевые действия в космосе никому не выгодны. Таким образом руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал слова командующего Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда о космосе, сказавшем, что космос является зоной боевых действий. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«По числу и качеству спутников США суммарно обходят все остальные страны вместе взятые, по самим же американским данным», — сказал он. Специалист добавил, что США трудно получать деньги на дальнейшее развитие космической отрасли, которые им очень нужны, поскольку страна и так на первом месте по данному вопросу.

Ранее Джон Реймонд предупредил о том, что у России и Китая есть оружие, способное уничтожить американские спутники и объявил космос полем битвы. По его словам, целью Космических сил является сдерживание, а не конфликт, который «начнется или распространится на космос».

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