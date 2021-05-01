В США рассказали о способном уничтожить американские спутники оружии России

Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что Россия и Китай смогли разработать оружие, способное вывести из строя и уничтожить находящиеся на орбите Земли американские спутники. Он рассказал об этом в интервью The Washington Post.

Он призвал «действовать с позиции силы», чтобы сдерживать противников.

«Очевидно, что космос — такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей основной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить наши спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство», — сказал генерал.

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По его словам, целью Космических сил является сдерживание, а не конфликт, который «начнется или распространится на космос». «Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого, а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников», — пояснил Реймонд.

Ранее перехват рекордного количества самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России у западного побережья Северной Америки «напряг» подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщил генерал-лейтенант Дэвид Крамм из Объединенной базы Эльмендорф — Ричардсон, расположенной в Анкоридже (Аляска).

В январе американское издание The Drive написало, что в августе 2020 года ВВС США изучали возможные способы использования малозаметных стратегических бомбардировщиков, в частности B-2 Spirit, для нанесения «глубокого удара по вражеской цели», вероятно, имеющей отношение к России или Китаю.