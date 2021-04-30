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Утечка радиоактивных отходов времен Второй мировой произошла в США

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Фото: Elaine Thompson / AP

Утечка радиоактивных отходов из подземного резервуара времен Второй мировой войны произошла в американском штате Вашингтон. Об этом заявило Министерство энергетики США, передает Associated Press.

Предполагается, что в землю утекает вода из резервуара B-109 в Хэнфордской резервации, зараженная отходами производства плутония для ядерного оружия. Представитель министерства Джефф Тайри отметил, что повышенного риска для здоровья и безопасности населения из-за случившегося нет. «Загрязнение в этой области не ново, и меры по смягчению его последствий принимаются на протяжении десятилетий», — подчеркнул он.

Департамент экологии штата сообщил, что из резервуара в день вытекает 13 литров загрязненной воды. Представитель ведомства добавил, что инцидент доказывает «критическую потребность в ресурсах для устранения стареющих объектов Хэнфорда», которые со временем будут представлять все большую угрозу.

Резервуар B-109 рассчитан на 465 тысяч литров, но ранее большую часть жидкости из него откачали, поэтому на данный момент там осталось небольшое количество отходов. Считается, что утечка началась еще в 2019 году. На территории полигона находятся 149 подобных объектов, многие из которых, как считается, могут быть повреждены. Резервуары были построены во время Манхэттенского проекта.

В Хэнфорде произвели большую часть плутония для ядерного арсенала США. Там была создана и бомба, сброшенная в 1945 году на японский город Нагасаки. В настоящее время Хэнфордский полигон является самым опасным в стране.

«Проект Манхэттен» — кодовое название программы США по разработке ядерного оружия, осуществление которой началось 13 августа 1942 года.

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