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США оказались на грани катастрофы из-за утечки радиоактивной воды

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Фото: protectingfloridatogether.gov

Власти американского штата Флорида объявили чрезвычайное положение из-за утечки радиоактивной воды. Резервуар сточных вод возле залива Тампа оказался на грани обрушения, сообщает газета The New York Times.

В резервуаре содержится более 1,5 миллиарда литров воды, содержащей отходы с бывшего фосфоритового рудника, в том числе радиоактивный фосфогипс. Из-за угрозы затопления близлежащих населенных пунктов были эвакуированы сотни людей. Разлив токсичных вод может обернуться катастрофой и нанести серьезный вред окружающей среде и здоровью людей, отмечает издание.

Сообщается, что власти США попытались остановить утечку, укрепив стены резервуара, но потерпели неудачу. Для снижения нагрузки на стены резервуара воду решили выкачивать в залив Тампа.

В конце марта сообщалось, что на территории аварийной АЭС «Фукусима-1» в месте хранения радиоактивных отходов обнаружили гелеобразную массу, излучающую радиацию. В компании-операторе электростанции предполагают, что ранее в этом месте произошла утечка отходов вследствие коррозии одного из контейнеров, стоявшего там с января по март.

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