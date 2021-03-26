На «Фукусиме» обнаружили утечку радиации

На территории АЭС «Фукусима-1» в месте хранения радиоактивных отходов обнаружили гелеобразную массу, излучающую радиацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию TERCO (Tokyo Electric Power Company).

По данным специалистов, интенсивность излучения от обнаруженных сгустков составляет около 13 миллизивертов в час. В компании предполагают, что ранее в этом месте произошла утечка отходов вследствие коррозии одного из контейнеров, стоявшего там с января по март. В TEPCO собирают информацию об инциденте. Данных о повышении уровня радиации в точках замера на территории АЭС нет.

Ранее в марте специалисты Greenpeace выявили в префектуре Фукусима вторичное радиационное загрязнение, вызванное высвобождением цезия из-за мощных тайфунов «Хагибис» и «Буалой» в 2019 году. Уровень радиации превысил нормы в десятки раз.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли более 18 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1». 13 февраля 2021 года сообщалось, что на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр был зафиксирован в районе префектуры Фукусима. Магнитуда землетрясения составила 7,1. Представитель национального метеорологического управления Японии заявил, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года.