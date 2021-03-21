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Японская АЭС «Онагава» после сильного землетрясения оказалась повреждена

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Землетрясение в Японии
Землетрясение в Японии
Источник: ZUMAPRESS.com

Японская атомная электростанция (АЭС) «Онагава», расположенная на северо-востоке страны, из-за произошедшего 20 марта землетрясения оказалась незначительно повреждена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператор станции Tohoku Electric Power.

По словам ее представителей, с одного из реакторов в бассейн для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) упала небольшая деталь. Еще несколько элементов опоры было обнаружено неподалеку. «Отрицательного воздействия на сборки с ОЯТ нет», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что еще до землетрясения на первом реакторе «Онагавы» велись работы по его демонтажу, второй и третий реакторы были остановлены для технического осмотра.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии 20 марта. Жители нескольких северо-восточных и восточных префектур страны, в том числе Иватэ, Ибараки, Сайтамы, Фукусимы и Токио, ощутили мощные толчки. На побережье была объявлена угроза цунами.

Стихия оставила без электричества по меньшей мере 200 домов в префектуре Мияги. Из-за сейсмособытия на территории префектуры остановили движение скоростных поездов «синкансэн». Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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