У Фукусимы выловили зараженную радиацией рыбу

В водах префектуры Фукусима в Японии впервые за два года выловили рыбу, зараженную радиацией. Об этом со ссылкой на местную рыболовную ассоциацию сообщает канал NHK.

По данным канала, заражение пойманной и проверенной особи морского окуня оказалось в пять раз сильнее стандартного безопасного уровня. Превышено было содержание радиоактивного цезия. Из-за этой находки рыболовы решили полностью прекратить ловлю этого вида в водах префектуры, где расположена пережившая аварию атомная станция.

14 февраля стало известно об утечке радиоактивной воды из АЭС. Ранее в тот же день сообщалось, что на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение.

Магнитуда землетрясения составила 7,1, эпицентр был зафиксирован в районе префектуры Фукусима. Число пострадавших в результате катастрофы превысило 100 человек.

В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0, в результате которого погибли более 18 тысяч человек, а также произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Представитель национального метеорологического управления Японии заявил, что подземные толчки оказались афтершоком 2011 года.