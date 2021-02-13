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В Японии произошло мощное землетрясение

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение, передает ТАСС.

Уточняется, что магнитуда землетрясения составила 7,1, эпицентр зафиксирован в районе префектуры Фукусима. В настоящее время подземные толчки остановились, но есть риски возникновения афтершоков.

Метеорологическое управление объявило угрозу цунами. При этом в ведомстве добавили, что опасности больших разрушений быть не должно, но все же местным жителям рекомендовали не приближаться к береговой линии.

ТАСС отмечает, что в здании его представительства, расположенного в Токио, из-за сильных толчков падала техника и мебель. Кроме того, сработала аварийная система отключения газа.

Информации о пострадавших пока нет. О том, что сейчас происходит на АЭС «Фукусима-1» — станции, пострадавшей от аналогичной стихии 11 марта 2011 года — тоже ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Армении. В Ереване наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Жители многоэтажных зданий, расположенных в разных частях города, вышли на улицы.

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