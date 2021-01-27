На «Фукусиме» нашли смертельную для человека радиацию

На атомной электростанции «Фукусима-1», разрушенной в результате атомной аварии в 2011-м, нашли участки смертельно высокой радиоактивности. Об этом сообщает газета Ёмиури со ссылкой на промежуточный доклад Комитета по контролю за атомной энергетикой.

Загрязнение было обнаружено в трех круглых бетонных сооружениях над энергоблоками 2 и 3. Эти сооружения выполняют функцию своего рода защитных колпаков. Сообщается, что доза облучения на этих участках достигает нескольких зивертов в час, что может привести к смерти человека в течение нескольких часов.

Издание отмечает, что загрязнение может замедлить демонтаж аварийной АЭС.

11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Удар стихии привел к аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это стало крупнейшей ядерной катастрофой за 25 лет — после взрывов на Чернобыльской АЭС.

После инцидента на АЭС более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Среди беженцев отмечался резкий рост смертности, но власти объясняли жертвы хаосом эвакуации, психическими травмами и плохим доступом к медицинской помощи. Правительство утверждало, что непосредственно радиация не привела к смертям. Кроме того, в результате землетрясения и цунами в Японии тогда погибли 18 тысяч человек.