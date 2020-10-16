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Япония сольет радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима» в море

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Фото: Globallookpress.com

Япония сольет в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1», разрушенной в результате атомной аварии в 2011-м. Об этом сообщает Reuters.

Слив зараженной воды начнется примерно через год. Перед этим ее тщательно очистят: в итоге там останется не поддающийся фильтрации тритий, опасный для людей только в больших дозах. Международное агентство по атомной энергии считает, что хорошо отфильтрованную воду можно слить в океан без ущерба для экологии.

Утилизация радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1» — давняя проблема Японии. В стране все еще выводят станцию из эксплуатации: работы по ликвидации последствий рассчитаны на 40 лет. Сейчас на объекте хранится более миллиона тонн загрязненной воды примерно в тысяче контейнеров.

11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Удар стихии привел к аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это стало крупнейшей ядерной катастрофой за 25 лет — после взрывов на Чернобыльской АЭС.

После инцидента на АЭС более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Среди беженцев отмечался резкий рост смертности, но власти объясняли жертвы хаосом эвакуации, психическими травмами и плохим доступом к медицинской помощи. Правительство утверждало, что непосредственно радиация не привела к смертям. Кроме того, в результате землетрясения и цунами в Японии тогда погибли 18 тысяч человек.

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