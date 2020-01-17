Вокруг «Фукусимы» обнаружили утечки охлаждающего вещества

Японские специалисты обнаружили утечки хладагента в системе заморозки почвы вокруг АЭС «Фукусима-1», передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

В трех местах найдены нарушения герметичности труб с охлаждающим веществом, вытекло около 20 тысяч литров жидкости. Однако эксперты утверждают, что это не повлияло на функционирование системы. Работники устранят неисправность в ближайшее время, заменив износившиеся детали.

Система охлаждения под станцией появилась четыре года назад. Она должна блокировать приток грунтовых вод, чтобы те не смешивались с радиоактивной жидкостью. Сообщается, что на установление этого барьера потратили 300 миллионов долларов.

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11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Удар стихии привел к аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это стало крупнейшей ядерной катастрофой за 25 лет — после взрывов на Чернобыльской АЭС. Работы по ликвидации последствий аварии на «Фукусиме» займут около 40 лет.

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