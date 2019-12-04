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На олимпийском объекте в Японии зафиксирован очаг радиации

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«Гринпис» сообщил о наличии очагов радиации у стадиона J-Village в районе Фукусимы. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно данным «Гринпис», уровень радиации на поверхности доходит до 71 микрозиверта в час — это превышает показатели, зафиксированные до аварии на АЭС «Фукусима-1», в 1775 раз (0,04 микрозиверта в час). Безопасным считается уровень излучения до величины в 0,5 микрозиверта в час.

Организация уже направила письма в Международный олимпийский комитет и Национальной олимпийский комитет Японии. Местное отделение «Гринпис» обратилось к правительству страны, потребовав найти и устранить очаги радиации.

Также о ситуации осведомлен и министр окружающий среды Японии Синдзито Коидзуми. «Гринпис» обратился к нему с требованием принять меры по обеспечению безопасности гостей и участников Олимпиады-2020.

На стадионе J-Village начнется эстафета олимпийского огня. Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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