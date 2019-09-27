Фетисов оценил вероятность неучастия сборной России в Олимпиаде-2020

Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, в настоящий момент являющийся депутатом Госдумы, высказался о возможном отстранении сборной России от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) докажет вину российского спорта, то отечественная команда не сможет поехать на Игры. Он отметил, что России понадобится время на восстановление репутации.

22 сентября WADA инициировало процесс отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Российской стороне предоставили три недели для предоставления объяснений. Тогда же The Telegraph писал о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио из-за подделки предоставленных WADA данных Московской антидопинговой лаборатории.

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Позднее председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор рассказал о манипуляциях данными в Московской лаборатории. Он заявил, что записи о некоторых положительных допинг-пробах была удалены из базы данных.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

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