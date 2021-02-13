В Армении произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в Армении. Об этом сообщает ТАСС.

В Ереване наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Жители многоэтажных зданий, расположенных в разных частях города, вышли на улицы.

По свидетельствам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали продукты.

Эпицентр находился в 12 километрах от Еревана.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 балла поразило Пакистан, Афганистан, Таджикистан и Индию. До этого — Индонезию. Эпицентр землетрясения находился в 381 километре юго-западу от Бандар-Лампунга. Очаг залегал на глубине 40 километров.