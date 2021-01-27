В Испании произошла серия землетрясений

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в стране произошла серия землетрясений. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, землетрясения были зафиксированы во вторник вечером недалеко от города Гранада. Санчес призвал жителей сохранять спокойствие и выполнять указания властей.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), в свою очередь, отмечает, что эпицентр катаклизма находился в 11 километрах от Гранады. Магнитуда землетрясений составила четыре балла и более. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, которые находятся между Южной Америкой и Антарктидой. Толчки зафиксированы на глубине 40 километров.