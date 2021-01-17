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Мощное землетрясение в Индонезии погубило более полусотни жителей

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Фото: Sigid Kurniawan / Reuters

Мощное землетрясение на острове Сулавеси в Индонезии погубило как минимум 56 жителей. Об этом сообщает Detik News со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).

В результате природного явления пострадали 826 человек. Ранее сообщалось о 34 жертвах и более 600 пострадавших. Стихия разрушила местную больницу, под завалами оказались пациенты и персонал.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 15 января. Эпицентр располагался недалеко от города Мамуджу, очаг залегал на глубине 10 километров. Почти 15 тысячам граждан пришлось покинуть дома. После происшествия сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения. В провинции Западный Сулавеси ввели чрезвычайное положение.

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