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Несколько сотен человек пострадали в результате землетрясения в Индонезии

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Число жертв землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии достигло 34 человек, еще несколько сотен — по последним данным, более 600 — пострадали. Об этом пишет Reuters.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 располагался недалеко от города Мамуджу. Глава местного управления по противодействию стихийным бедствиям заявил, что только там погибли 26 человек. Еще восемь погибших обнаружили к югу от города.

Множество зданий обрушилось. Тысячам человек пришлось покинуть свои дома из-за стихии. На опубликованных в сети кадрах видно, как спасатели используют тяжелую технику, чтобы извлечь людей из-под завалов. Помимо этого, на видео попали длинные очереди из тех, кто пытается уехать.

Ранее сообщалось, что землетрясение разрушило больницу в Индонезии, под завалами находятся пациенты и персонал.

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