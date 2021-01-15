Мир
 
Последние новости
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Садальский рассказал о последних днях Грачевского
Гинцбург оценил перспективы создания однокомпонентной вакцины
Саудовская Аравия построит город будущего без машин
В России предрекли Байдену возвращение импичмента «бумерангом»
Стало известно о планах прокурора Вашингтона допросить сына Трампа
Женщина отомстила соседям за громкий секс и прослыла гениальной
Стало известно о планах Трампа после инаугурации Байдена
Внешний вид и наряд Дуа Липы на обложке журнала вызвали негодование у читателей
Новости партнеров
Прослушать новость

Землетрясение разрушило больницу в Индонезии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nova Wahyudi / Antara Foto via REUTERS

Землетрясение разрушило больницу в Индонезии, под завалами находятся пациенты и персонал. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпицентр стихии находился на острове Сулавеси, недалеко от города Мамуджу. Магнитуда землетрясения составила 6,2.

На данный момент известно о трех погибших и нескольких десятках пострадавших.

9 января самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 62 человека, в том числе десять детей. О выживших не сообщается.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спасатели извлекли черный ящик разбившегося в Индонезии пассажирского самолета
В ряде российских районов ввели режим ЧС из-за землетрясения
Индонезийцев пообещали спасти от неожиданных цунами