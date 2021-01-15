Землетрясение разрушило больницу в Индонезии, под завалами находятся пациенты и персонал. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпицентр стихии находился на острове Сулавеси, недалеко от города Мамуджу. Магнитуда землетрясения составила 6,2.

На данный момент известно о трех погибших и нескольких десятках пострадавших.

9 января самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 62 человека, в том числе десять детей. О выживших не сообщается.