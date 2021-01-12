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Спасатели извлекли черный ящик разбившегося в Индонезии пассажирского самолета

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Фото: Globallookpress.com

Члены поисково-спасательной группы обнаружили и извлекли со дна черный ящик пассажирского Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Индонезии. Об этом сообщает местный телеканал Kompas TV.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как спасатели держат белый контейнер, в котором предположительно находится бортовой самописец.

Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета могло стать его прохождение через грозовой фронт, вследствие чего он оказался в зоне сильной турбулентности. Выяснилось, что в момент взлета в радиусе 15 километров была видна облачность, наблюдались сильные осадки и гроза. Видимость же в тот момент составляла около двух километров, что не мешало взлету и посадке. Позже стало известно, что разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air мог разрушиться при ударе о воду.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 62 человека, в том числе десять детей. О выживших не сообщается.


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