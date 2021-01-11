Раскрыты детали крушения пассажирского самолета в Индонезии

Разбившийся в Индонезии пассажирский Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air мог разрушиться при ударе о воду. Детали крушения Reuters раскрыл представитель Национального комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии.

По его словам, если бы он взорвался в воздухе, обломки фюзеляжа были бы распределены на большей территории. Собеседник агенства уточнил, что в настоящее время все найденные обломки собраны на небольшой площади.

Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета могло стать его прохождение через грозовой фронт, вследствие чего он оказался в зоне сильной турбулентности. Выяснилось, что в момент взлета в радиусе 15 километров была видна облачность, наблюдались сильные осадки и гроза. Видимость же в тот момент составляла около двух километров, что не мешало взлету и посадке.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шести детей. По другим сведениям, на самолете летели 62 человека, в том числе десять детей и шесть членов экипажа. Россиян в числе пассажиров не оказалось.