На месте крушения Boeing 737 в Индонезии нашли части тел

Индонезийские спасатели нашли на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Яванском море части тел, одежду и металлические обломки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

По словам главы Национального поисково-спасательного агентства, эти находки были обнаружены между островами Ланканг и Лаки. Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади заявил, что на поиски рухнувшего самолета после определения возможного места его крушения направлены все силы.

По данным сервиса Flight Radar, рейс индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Потианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после отбытия. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Утверждается, что на месте крушения найдены обломки и части тел. Индонезийское телевидение распространило кадры, на которых рыбаки демонстрируют небольшие обломки, найденные в заливе Джакарты.

На борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шести детей. По другим сведениям, на самолете летели 62 человека, в том числе 10 детей и шесть членов экипажа. Россиян в числе пассажиров не оказалось.