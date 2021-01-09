Россиян не нашли в числе пассажиров рухнувшего в Индонезии самолета

На борту пассажирского самолета авиакомпании Sriwijaya Air, который рухнул в море к северу от Джакарты, россиян не было. Об этом в субботу, 9 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Индонезии.

После появления информации о падении воздушного судна российские дипломаты сделали официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. «По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу власти Индонезии подтвердили крушение пассажирского Boeing 737-500, следовавшего из Джакарты в Понтианак — административный центр провинции Западный Калимантан. ЧП произошло близ острова Мале, о причинах произошедшего информации пока нет.

Как заявил глава минтранса Индонезии, что на борту рухнувшего судна находились 65 человек. Между тем в СМИ называют и другие цифры. Так, Центральное телевидение Китая пишет о 59 пассажирах.

По данным сервиса FlightRadar, Boeing 737-500 совершил свой первый полет в мае 1994 года. Это более старая модель самолета чем тот, что потерпел крушение у Джакарты в конце 2018 года. Тогда в результате крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air погибли 189 человек, выживших не было.