Появилась информация о взрывах на борту рухнувшего Boeing 737

Телеканал CNN Indonesia сообщает со ссылкой на рассказ рыбаков о взрывах на борту рухнувшего самолета Boeing 737, следовавшего рейсом из Джакарты в Понтианак.

Местные рыбаки утверждают, что слышали звуки разорвавшихся бомб.

Ранее в субботу стало известно, что диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air спустя четыре минуты после взлета воздушного судна.

Позже экстренные службы Индонезии сообщили об обнаружении обломков воздушного судна у берегов Джакарты.

На борту лайнера могли находиться 59 человек, в том числе не менее шестерых детей. По другим сведениям, на борту были 62 человека.

Boeing 737-500 эксплуатировался более 25 лет, свой первый полет он совершил в мае 1994 года.