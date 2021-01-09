Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет пропал с радаров

Утеряна связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает сервис Flight Radar.

Рейс SJ182 вылетел из Джакарты в Потианак в 14:37 по местному времени. Данные сервиса Flight Radar показывают, что спустя четыре минуты после отбытия высота полета за считаные секунды сократилась более чем на три тысячи метров. Связь была потеряна, когда самолет находился над океаном к северу от Джакарты.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Deutsche Welle сообщает со ссылкой на индонезийскую газету Republika, что на борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шестерых детей.

Исчезнувший самолет Boeing 737-500 эксплуатировался в течение 26 лет. Первый полет был совершен в мае 1994 года. Использовался Sriwijaya Air с 2012 года.

Sriwijaya Air — третья по величине авиакомпания в Индонезии. Помимо внутренних полетов, ее самолеты совершают рейсы в Китай, Малайзию, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланку и Восточный Тимор.