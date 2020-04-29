Вертолет НАТО пропал с радаров над Ионическим морем

Вертолет НАТО пропал с экранов радаров в районе греческого острова Кефалония в Ионическом море. Об этом сообщает ТАСС.

Связь была потеряна в среду, 29 апреля. В вертолете находились от трех до шести человек. Начата поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что самолет Су-27 упал в акватории Черного моря 25 марта при проведении плановых полетов. В Минобороны России уточнили, что истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму. Это произошло вечером, около 20:10. Спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в этом районе.

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