Малайзийский военный самолет пропал с радаров

В Малайзии с радаров пропал самолет. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Речь идет об истребителе Hawk 108. Он вылетел с авиабазы Куантан. Через полчаса, когда самолет пересекал границу штатов Паханг и Тренггану, с ним пропала связь.

ВВС Малайзии объявили о начале спасательной операции, министр обороны Хисамуддин Хусейн призвал всех молиться за благополучие пилотов.

Hawk 108 — экспортная версия британского истребителя Hawk, разработанная специально для Малайзии. Это двухместный тренировочный самолет. На данный момент в составе ВВС Малайзии находятся четыре истребителя Hawk 108.