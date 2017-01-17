Поиски пропавшего малайзийского «Боинга» приостановлены

Операция по поиску пропавшего в 2014 году малайзийского «Боинга» MH370 приостановлена, передает BBC News во вторник, 17 января.

Представители Австралии, Малайзии и Китая в совместном заявлении сообщили, что это решение было принято «с грустью» после того, как операция, проведенная на территории площадью 120 тысяч квадратных километров, не увенчалась успехом. Страны договорились прекратить в 2017 году поиски в предполагаемых районах падения самолета, если не появится новая информация, «заслуживающая доверия».

6 января министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай заявил, что поиски могут быть прекращены через две недели, передает РИА Новости. Он также добавил, что власти надеются за это время найти самолет. По словам министра, в ближайшее время должен быть опубликован доклад о поисковой операции.