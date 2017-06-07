В Мьянме с экранов радаров пропал военный самолет со 116 пассажирами на борту

Военный самолет пропал с экранов радаров в Мьянме. Об этом сообщает Conflict News в Twitter со ссылкой на главу армии и источник в аэропорту.

На борту находились не менее 116 человек. Среди них было 11 членов экипажа.

По данным Reuters, самолет вылетел в Янгон из города Мьей, расположенного на юге страны.

Связь с бортом прервалась в 32 километрах к востоку от города Тавой, когда самолет пролетал над Андаманским морем. Как сообщает РИА Новости, на борту находились семьи военнослужащих, дислоцированных на юге Мьянмы.