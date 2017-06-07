Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета найдены в море

Обломки военного самолета, пропавшего в Мьянме, обнаружены в Андаманском море, в 218 километрах от города Тавой. Об этом в среду, 7 июня, сообщает NDTV.

На борту находились 116 человек, в том числе 11 членов экипажа.

По данным Reuters, самолет вылетел 7 июня в Янгон из города Мьей, расположенного на юге страны.

Связь с бортом прервалась в 32 километрах к востоку от города Тавой, когда самолет пролетал над морем. Как сообщает РИА Новости, на борту находились семьи военнослужащих, дислоцированных на юге Мьянмы.