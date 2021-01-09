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Начались поиски пропавшего c радаров пассажирского самолета

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Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Министерство транспорта Индонезии сообщило о начале поисково-спасательной операции после потери с радаров пассажирского самолета, следовавшего рейсом из Джакарты в Понтианак. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 9 января.

Диспетчеры потеряли связь с Boeing 737-500 Sriwijaya Air спустя четыре минуты после взлета воздушного судна. Приборы показали, что спустя четыре минуты после отбытия высота полета в течение минуты сократилась более чем на три тысячи метров.

По предварительным данным, на борту находились 62 человека. Рейс SJ182 вылетел из Джакарты в Потианак в 14:37 по местному времени.

По данным новостного портала Detik, самолет авиакомпании Sriwijaya Air
последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява.

Исчезнувший самолет Boeing 737-500 совершил первый полет в мае 1994 года.

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