Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии

Видео: AIRLIVE net

Индонезийское телевидение показало видео, предположительно снятое на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Кадры были опубликованы на Youtube сайтом авиационных новостей Airlive.net.

На видео предположительно сняты спасатели, работающие в заливе Джакарты. Они демонстрируют небольшие обломки, которые уже удалось найти.

По данным сервиса Flight Radar. рейс индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Потианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после отбытия.

Позднее стало известно, что самолет упал в воду, причем на месте крушения уже найдены обломки и части тел.

На борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шестерых детей. По другим сведениям, на борту были 62 человека.