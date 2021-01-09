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Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии

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Видео: AIRLIVE net

Индонезийское телевидение показало видео, предположительно снятое на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Кадры были опубликованы на Youtube сайтом авиационных новостей Airlive.net.

На видео предположительно сняты спасатели, работающие в заливе Джакарты. Они демонстрируют небольшие обломки, которые уже удалось найти.

По данным сервиса Flight Radar. рейс индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Потианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после отбытия.

Позднее стало известно, что самолет упал в воду, причем на месте крушения уже найдены обломки и части тел.

На борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шестерых детей. По другим сведениям, на борту были 62 человека.

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