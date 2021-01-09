Власти Индонезии подтвердили крушение пассажирского Boeing 737-500, следовавшего из Джакарты в Понтианак — административный центр провинции Западный Калимантан. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 9 января.

Как сообщил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади,

пропавший с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты лайнер разбился в Яванском море.

По его словам, самолет упал в воду близ острова Мале.

На борту лайнера авиакомпании Sriwijaya Air могли находиться 59 человек, в том числе не менее шестерых детей. По другим сведениям, на борту были 62 человека.

Ранее в субботу стало известно, что диспетчеры потеряли связь с воздушным судном. По данным портала Flightradar24, Boeing 737 после взлета успел подняться на высоту более трех км, однако после не менее чем за минуту опустился практически до уровня моря и исчез с радаров.

О причинах произошедшего информации пока нет, однако местные рыбаки утверждают, что слышали взрывы на борту лайнера.

По данным сервиса FlightRadar, Boeing 737-500 совершил свой первый полет в мае 1994 года. Это более старая модель самолета чем тот, что потерпел крушение у Джакарты в конце 2018 года. Тогда в результате крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air погибли 189 человек, выживших нет.