В Boeing отреагировали на крушение своего самолета в Индонезии

Компания Boeing выясняет обстоятельства крушения индонезийского самолета Boeing 737-500. Об этом сообщает РИА Новости.

Представительница Boeing отреагировала на запрос агентства и подтвердила, что компания в курсе сообщений о катастрофе в Индонезии. «Мы пытаемся собрать больше информации», — пояснила она.

Разбившийся самолет был изготовлен в 1994 году и эксплуатировался в течение 26 лет. Индонезийская авиакомпания Sriwijaya Air приобрела его в 2012 году.

8 января сообщалось, что компании Boeing придется выплатить 2,5 миллиарда долларов в качестве компенсации по делу о самолетах Boeing 737 Max. Это произошло после того, как неисправная система корректировки самолетов в воздухе привела к двум авиакатастрофам.

По данным сервиса Flight Radar, рейс индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Потианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после отбытия.

Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Утверждается, что на месте крушения найдены обломки и части тел. Индонезийское телевидение распространило кадры, на которых рыбаки демонстрируют небольшие обломки, найденные в заливе Джакарты.

На борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шести детей. По другим сведениям, на самолете летели 62 человека, в том числе 10 детей и шесть членов экипажа. Россиян в их числе не оказалось.