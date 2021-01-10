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Обнаружено вероятное место крушения пассажирского Boeing 737 в Яванском море

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Фото: Donal Husni / Globallookpress.com

Вероятное место крушения пассажирского самолета Boeing 737 обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

«Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета. Мы уверены, что именно тут разбился самолет», — сказал Тьяджанто.

По данным сервиса Flight Radar, рейс индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Потианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после отбытия. Позднее стало известно, что самолет упал в воду.

На борту могли находиться 59 человек, в том числе не менее шести детей. По другим сведениям, на самолете летели 62 человека, в том числе 10 детей и шесть членов экипажа. Россиян в числе пассажиров не оказалось.

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